Удар дронами по аеродрому "Енгельс-2": супутникове фото з місця потенційної атаки

У ніч проти 5 квітня безпілотники атакували три аеродроми на території Росії. У Мережі опублікували супутникові фото авіабази "Енгельс-2" Саратовської області після удару.

Моніторингова група "Кримський вітер" оцінила супутникові фото, зазначивши, що після атаки у ніч проти 5 квітня особливої різниці у фото на аеродромі не простежується.

Хоча на одному фото виділено потенційне місце удару.

"Єдине можливе місце пошкодження, але далеко не однозначне", - йдеться на підписі знімка.

Російська авіабаза "Енгельс-2" після атаки дронами / Фото: Telegram / Крымский ветер

Російська авіабаза "Енгельс-2" після атаки дронами / Фото: Telegram / Крымский ветер

Там зазначили, що судячи з більш раннього зображення від 20 березня 2024 року, це місце має такий вигляд, ніби вже існувало.

Нагадаємо, аналітики оцінили наслідки ударів по авіабазах Росії.

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