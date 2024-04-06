Удар дронами по аеродрому "Енгельс-2": супутникове фото з місця потенційної атаки

Дрони атакували три російські аеродроми.
У ніч проти 5 квітня безпілотники атакували три аеродроми на території Росії. У Мережі опублікували супутникові фото авіабази "Енгельс-2" Саратовської області після удару.
Моніторингова група "Кримський вітер" оцінила супутникові фото, зазначивши, що після атаки у ніч проти 5 квітня особливої різниці у фото на аеродромі не простежується.
Хоча на одному фото виділено потенційне місце удару.
"Єдине можливе місце пошкодження, але далеко не однозначне", - йдеться на підписі знімка.
Там зазначили, що судячи з більш раннього зображення від 20 березня 2024 року, це місце має такий вигляд, ніби вже існувало.
Нагадаємо, аналітики оцінили наслідки ударів по авіабазах Росії.
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