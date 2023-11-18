Росія атакувала дронами південь України.
Окупаційна армія Росії у ніч проти 18 листопада атакувала південні регіони України безпілотниками типу Shahed-131/136. ППО знищила вісім ворожих дронів. В Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки також пошкоджено адмінбудівлю.
Рятувальники ДСНС показали наслідки нічної атаки окупантів по Одещині.
Надзвичайники ліквідували пожежу, яка сталася внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.
Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.
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