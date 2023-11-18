Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Удар дронами по Одещині: рятувальники показали наслідки атаки – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
434
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Удар дронами по Одещині: рятувальники показали наслідки атаки – фото

Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами / Фото: ДСНС

Росія атакувала дронами південь України.

Окупаційна армія Росії у ніч проти 18 листопада атакувала південні регіони України безпілотниками типу Shahed-131/136. ППО знищила вісім ворожих дронів. В Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки також пошкоджено адмінбудівлю.  

Рятувальники ДСНС показали наслідки нічної атаки окупантів по Одещині.

Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами / ©
Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами
Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами / ©
Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами

Надзвичайники ліквідували пожежу, яка сталася внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
434
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація