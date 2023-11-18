Окупаційна армія Росії у ніч проти 18 листопада атакувала південні регіони України безпілотниками типу Shahed-131/136. ППО знищила вісім ворожих дронів. В Одеському районі було влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки також пошкоджено адмінбудівлю.

Рятувальники ДСНС показали наслідки нічної атаки окупантів по Одещині.

Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами

Пожежа на Одещині після удару окупантів дронами

Надзвичайники ліквідували пожежу, яка сталася внаслідок влучання в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, у ніч на 18 листопада Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. Силами й засобами української ППО було знешкоджено 29 ударних БпЛА.

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