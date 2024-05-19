Удар дронами по Одесі та області: уламки впали на житловий квартал та адмінбудівлю – подробиці

Окупаційна армія Росії у ніч проти 19 травня атакувала безпілотниками типу "Shahed-131/136" південні регіони. В Одесі уламки дрона впали на подвір'я в житловому кварталі – без постраждалих. В Одеській області пошкоджено адміністративну будівлю.

Про це повідомляють сили оборони Півдня.

Сили оборони Півдня додали, що напружена бойова робота протиповітряної оборони ЗСУ тривала понад шість годин.

Силами протиповітряної оборони Півдня було знищено 24 дрони: з них 20 – в небі над Одещиною, три – в Херсонській області та один на Миколаївщині.

Вранці 19 травня ворог запустив на Одещину розвідувальний дрон "Орлан-10", який було знищено силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня сили ППО знищили 37 ударних безпілотників типу "Shahed-131/1362".

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