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Удар дронами по Сумщині: окупанти пошкодили двоповерховий будинок – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Удар дронами по Сумщині: окупанти пошкодили двоповерховий будинок – фото

Рятувальники ліквідовують наслідки удару РФ у Сумській області / Фото: МВС

Росія вночі атакувала безпілотниками декілька областей України.

Окупаційна армія РФ випустили по Україні в ніч проти 11 вересня 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. ППО вдалося знищити всі ворожі безпілотники, проте уламки дронів завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.   

За даними поліції, у Сумській області два безпілотника типу "Шахед" атакували с. Чайкине, Новгород-Сіверської громади.

В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Інформація про потерпілих не надходила.

Пошкоджений двоповерховий будинок на Сумщині внаслідок атаки дронів. / © Поліція Сумської області
Пошкоджений двоповерховий будинок на Сумщині внаслідок атаки дронів. / Фото: Поліція Сумської області
Пошкоджений двоповерховий будинок на Сумщині внаслідок атаки дронів. / © Поліція Сумської області
Пошкоджений двоповерховий будинок на Сумщині внаслідок атаки дронів. / Фото: Поліція Сумської області

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей було спрямовано "Шахеди", попередньо з Єйська, Краснодарський край. 

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Дата публікації
Перегляди
506
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