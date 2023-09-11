Удар дронами по Сумщині: окупанти пошкодили двоповерховий будинок – фото

Окупаційна армія РФ випустили по Україні в ніч проти 11 вересня 12 дронів-камікадзе Shahed-136/131. ППО вдалося знищити всі ворожі безпілотники, проте уламки дронів завдали пошкоджень цивільній інфраструктурі.

За даними поліції, у Сумській області два безпілотника типу "Шахед" атакували с. Чайкине, Новгород-Сіверської громади.

В результаті обстрілу сталась пожежа двоповерхового житлового будинку. Інформація про потерпілих не надходила.

Пошкоджений двоповерховий будинок на Сумщині внаслідок атаки дронів. / Фото: Поліція Сумської області

Пошкоджений двоповерховий будинок на Сумщині внаслідок атаки дронів. / Фото: Поліція Сумської області

Нагадаємо, у ніч проти 11 вересня в напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей було спрямовано "Шахеди", попередньо з Єйська, Краснодарський край.

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