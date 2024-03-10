Удар дронами по Таганрогу та пошкодження російського А-50: Коваленко розповів важливі подробиці

Сьогодні Росія технічно та технологічно не може ремонтувати саме ці комплекси.

В російському Таганрозі на комплексі імені Берієва пошкодили літак А-50. Саме цей літак отримував пошкодження і раніше - в Білорусі.

Про це повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

“Щодо А-50, який був у Таганрозі на комплексі імені Берієва, пошкоджений. Це повідомляв першим саме я, інформація до мене надійшла. А-50, який там знаходився, був саме той, який свого часу був пошкоджений у Білорусі. Ми пам'ятаємо ту історію, коли на території Білорусі розміщувалися літаки дальньої раідолокаційної розвідки та спостереження. Один з них отримав пошкодження дроном своєї радіолокаційної системи. Після цього його відправили до Російської Федерації, де він мав пройти комплекс ремонтних робіт”, - наголосив Олександр Коваленко.

За його словами, сьогодні Росія технічно та технологічно не може ремонтувати саме ці комплекси. Довгий час саме літак А-50 знаходився під відкритим небом - незахищений, не в ангарі.

“За рахунок як мінімум трьох прильотів, які відбулися по комплексу Берієва в Таганрозі, один з цих літаків отримав пошкодження фюзеляжу - не самої радіолокаційної системи, а був пошкоджений фюзеляж. Тому мінімум один А-50 буде більш складнішим для ремонтування”, - додав Коваленко.

Він також додав, що в РФ на обслуговуванні дев’ять одиниць А-50. З яких один перебуває на постійній модернізації за останні два роки.

“Навіть вважалося, що в умовах сучасних санкцій вони взагалі не зможуть закінчити цю модернізацію. Два літаки знаходились на регламентному ремонті. Не через пошкодження, а регламентний ремонт силової установки, силових вузлів і так далі. Тому сьогодні в росіян обмежена кількість А-50 у розпорядженні - 3-4 одиниці максимум можуть використовувати”, - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що зграя дронів атакувала авіаційний завод у Таганрозі.

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