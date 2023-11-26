Удар дронами по Запоріжжю та обстріли Херсонщини: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 26 листопада у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації прозвітували, яка ситуація у регіонах станом на ранок неділі, 26 листопада, і як минула ніч в Україні.

Черкаська область

За попередніми даними, вночі над територією області збито два ворожі "Шахеди". Без потерпілих і руйнувань. Працюють оперативні групи.

Чернігівщина

За добу – 11 обстрілів (82 вибухи). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони із мінометів, зафіксовано скидання боєприпасів із безпілотника та застосування FPV-дрона. У Семенівській громаді поранено жінку.

Сумщина

Вчора протягом дня росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 108 вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська. Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада – внаслідок одного з мінометних обстрілів (4 вибухи ) пошкоджено газогін.

Запорізька область

Окупанти завдали 113 ударів по 23 містах та селах області минулої доби. 99 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Новоданилівки, Левадного, Полтавки, Лугівського, Преображенки, Степногірська, Кам'янського, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Ворог здійснив дев’ять БПЛА-атак по Гуляйполю, Малій Токмачці, Малинівці, Новодарівці, Роботиному та Малим Щербакам, а також 5 РСЗВ-обстрілів Новодарівки й Темирівки. Надійшло три повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Опівночі росіяни цілили з важкої артилерії по Нікопольщині. Вдарили по Марганецькій громаді. Атаковану територію обстежують – з'ясовують наслідки. Без жертв.

Вчора вдень ворог з важкої артилерії вдарив по Мирівській громаді, що на Нікопольщині. На Марганецьку – скинув боєприпас з БпЛА. Без наслідків. Бійці з ПвК "Схід" за ніч знищили два ворожі "Шахеди" над Новомосковським та Синельниківським районами.

Харківщина

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Алісівка, Бочкове, Мала Вовча.

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де Силами оборони відбито чотири атаки. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу Іванівки та Кислівки. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове.

Вчора ворог із артилерії обстріляв Козачу Лопань Пошкоджено чотири приватні будинки та приватні автомобілі. Вдень окупанти з мінометів обстріляли Баранівку – пошкоджено два приватних будинки та лінії електропередач.

Луганщина

Вчергове ворог відкривав вогонь по районах населених пунктів Красноріченської громади, зокрема поблизу Невського. У Білогорівці ворог атакує щодня. Під ворожі мінометні та артилерійські обстріли вчора потрапили Стельмахівка та Білогорівка. За добу противник здійснив 135 обстрілів (533 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 10 обстрілів. Під вогнем були: с. Калинове, с. Бердичі, с. Васюківка, Очеретине, Часів Яр, Авдіївка. Пошкоджено сім житлових будинків, два цивільних автомобіля, ЛЕП.

На Донеччині за добу – двоє загиблих, одну людину поранено.

Миколаївщина

Вчора під артилерійським вогнем була акваторія Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 58 обстрілів (332 снаряди), з них по Херсону – чотири обстріли (30 снарядів). Рашисти поцілили у райони 24 населених пунктів області.

Вчора противник здійснив ракетний удар по Новорайську. Також ворог здійснив ракетний удар по П’ятихаткам. Минулося без постраждалих.

Нагадаємо, проти 26 листопада Росія вдарила по Україні безпілотниками. Сили ППО збили вісім ударних дронів, із дев'яти запущених.

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