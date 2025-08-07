Удар дронів ГУР по Криму: уражено десантний катер та об’єкти ППО (відео)

Удар по ворожому катеру у Криму / © скриншот з відео

Реклама

Українські ударні дрони уразили десантний катер та кілька радіолокаційних станцій у тимчасово окупованому Криму. Удару по ворожих цілях завдав спецпідрозділ «Примари» ГУР Міноборони.

Відео успішної атаки опублікувала пресслужба ГУР.

На опублікованих кадрах видно, як бойові дрони, ухиляючись від ракет загарбників, атакують визначені цілі.

Реклама

Деякі об’єкти ППО окупанти в Криму почали ховати в купольні конструкції, але це не рятує їх від ураження.

Дата публікації 15:40, 07.08.25 Кількість переглядів 18 Українські дрони уразили десантний катер та об’єкти ППО у Криму

Українські дрони пошкодили ворожий десантний катер проекту 02510 «БК-16», а також спалили російські радіолокаційні станції:

РЛС «Небо-СВУ»;

РЛС «Подлет К-1»;

РЛС 96Л6Е.

Один з об’єктів протиповітряної оборони, схований за куполом, спецпризначенці військової розвідки уразили на Ай-Петрі, де окупанти розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку (в/ч85683-А).

Нагадаємо, раніше безпілотники Служби безпеки України атакували військову авіабазу «Саки» в тимчасово окупованому Криму. Внаслідок удару знищено один багатоцільовий винищувач Су-30СМ, ще один літак цього типу пошкоджено.