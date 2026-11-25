Удар по аеродрому «Саваслейка» / Ілюстративне фото / © glavcom.ua

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Україна завдала удару по російському військовому аеродрому, звідки злітають літаки для атак по українських містах. Про успішну операцію українських дронів повідомив президент Володимир Зеленський, окремо зазначивши роботу бійців Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Про це заявив глава держави у своєму Telegram-каналі.

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Зеленський підтвердив ураження російського аеродрому

«Наші дрони сьогодні уразили російський військовий аеродром. Саме той, з якого їхня авіація злітає, щоб ламати життя в Україні», — сказав Зеленський у відеозверненні.

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Президент подякував Силам спеціальних операцій ЗСУ за проведену роботу. Водночас він не став називати конкретний аеродром або розкривати деталі атаки. За його словами, масштаби завданих Росії збитків ще з’ясовують.

Ідеться про аеродром «Саваслейка» у Нижньогородській області РФ. Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження цього військового об’єкта та пошкодження п’яти російських літаків — трьох МіГ-31 і двох Су-34. З цього летовища російська авіація, зокрема, підіймається для застосування аеробалістичних ракет «Кинджал» по Україні.

Тепер про операцію публічно заявив і президент. Зеленський наголосив, що українські удари у відповідь на російські атаки триватимуть.

Українські удари по стратегічних об’єктах Росії — останні новини

Українські військові системно атакують не лише авіацію противника, а й об’єкти, від яких залежить постачання російської армії. Зокрема, 17 та в ніч проти 18 листопада Сили оборони уразили переправу через Сіверський Донець, якою окупанти доставляли на передову боєприпаси, пальне та техніку, а також ремонтну базу в Курській області. Тоді ж Генштаб підтвердив пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ, зокрема Іл-76, на авіаремонтному заводі у Старій Руссі.

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Наступною важливою ціллю стала російська нафтова інфраструктура. 19 листопада Сили оборони завдали удару по нафтоперекачувальній станції «Калейкино-1» у Татарстані, яка є одним із вузлових елементів системи магістральних нафтопроводів. На об’єкті загорівся один із трьох великих резервуарів, ще два зазнали пошкоджень. Через цю станцію російську нафту спрямовують до нафтопереробних підприємств та експортної системи «Дружба».

У ніч проти 25 листопада українські Сили оборони уразили ще два великі російські нафтопереробні заводи — Куйбишевський у Самарі та Сизранський у Сизрані. На першому зафіксували влучання та пожежу, пошкоджено установки первинної переробки нафти, риформінгу й два резервуари. На другому також спалахнула масштабна пожежа, а попередні дані свідчать про ураження кількох технологічних установок і резервуарів.

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