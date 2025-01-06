Удар дроном по автобусу в Херсоні: стало відомо, кого убили окупанти

Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус в Херсоні – єдиний еколог, який працював у Херсонській громаді, Володимир Шум.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік – наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради", – повідомив Мрочко.

Він додав, що російські терористи вбили "єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді".

"Найбільше Володимир Іванович опікувався деревами. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя", – додав Мрочко.

Нагадаємо, 6 січня окупанти атакували Херсон. Вони вдарили БпЛА по громадському транспорту. Окрім загиблого чоловіка, є девʼятеро поранених.

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