Удар дроном по автобусу в Херсоні: стало відомо, кого убили окупанти

Загарбники вдарили БпЛА по громадському транспорту 6 січня.
Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус в Херсоні – єдиний еколог, який працював у Херсонській громаді, Володимир Шум.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Загиблий внаслідок атаки ворожого дрона на маршрутний автобус чоловік – наш колега. Володимир Іванович Шум був спеціалістом відділу екології управління комунального господарства та благоустрою департаменту міського господарства Херсонської міської ради", – повідомив Мрочко.
Він додав, що російські терористи вбили "єдиного еколога, який сьогодні фізично працював у Херсонській громаді".
"Найбільше Володимир Іванович опікувався деревами. За кілька днів він мав відзначати 51-річчя", – додав Мрочко.
Нагадаємо, 6 січня окупанти атакували Херсон. Вони вдарили БпЛА по громадському транспорту. Окрім загиблого чоловіка, є девʼятеро поранених.
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