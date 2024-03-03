Удар дроном по будинку в Одесі: пошукову операцію на місці трагедії завершили — наслідки (фото)

Сьогодні, 3 березня, в Одесі тривав День жалоби.

Пошукову операцію на місці влучання російського дрону в багатоповерхівку Одеси завершено.

Про це повідомив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Внаслідок ворожого удару загинули 12 людей, пʼятеро з них - діти: 4-місячний Тимофій, 7-місячна Ліза, 3-річний Марк, 8-річна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років.

Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Одесі Фото: ДСНС

Хронологія рятувальної операції: що відомо та фото з місця трагедії

У ніч проти 2 березня росіяни дроном обстріляли житловий будинок в Одесі. Вдень 2 березня стало відомо про 5 загиблих, серед яких знайшли маленьку дитину.

Розбір завалів тривав до пізнього вечора 3 березня.

Відомо також, що внаслідок удару російського "Шахеда" по житловому будинку повністю знищено 18 квартир.

На місці удару російського безпілотника по будинку в Одесі / Фото: Telegram Одеської ОВА

Ввечері 2 березня рятувальники в Одесі деблокували тіла мами з тримісячною дитиною. На той момент стало відомо про сімох осіб загинуло внаслідок нічного російського удару по багатоповерхівці.

Наслідки атаки дронів на Одесу вночі проти 2 березня.

Станом на ранок 3 березня в Одесі зросла кількість жертв. Тоді стало відомо про десятьох загиблих. У ДСНС підтвердили загибель ще однієї дитини, якій було вісім місяців. таким чином станом на ранок 3 березня відомо про десятьох загиблих.

В Одесі під завалами будинку знайшли жінку з немовлям. / Фото: ДСНС

ТСН.ua також повідомляв про загиблу сім'ю військових. Тіла Олега і Тетяни Кравець, а також їхньої семимісячної донечки Лізи знайшли під завалами, а ще двоє дітей вважають зниклими безвісти.

Наслідки ворожого удару по багатоповерхівці в Одесі Фото: ДСНС

Пізніше їх знайшли. Тіла двох дітей - 10-річного Сергійка та його 8-річної сестрички Злати витягли з-під завалів ввечері 3 березня.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Десяткам людей знадобилась психологічна допомога. Медики ж стабілізували стан важких постраждалих

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