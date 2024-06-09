Удар дроном по "швидкій" на Херсонщині – кількість потерпілих зросла (фото)

Окупанти скинули вибухівку з дрона на карету "швидкої" в Херсонській області.

Окупаційна армія Росії 8 червня атакувала машину швидкої допомоги на Херсонщині. Росіяни скинули з дрона вибухівку на бригаду медиків, які поспішали на виклик після обстрілу в Білозерській громаді. У водія діагностували вибухову травму та контузію.

Як уточнив 9 червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, сьогодні до лікарні за допомогою звернулась і фельдшер медичної бригади.

Удар дроном по "швидкій" на Херсонщині / Олександр Прокудін / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар дроном по "швидкій" на Херсонщині / Олександр Прокудін / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Удар дроном по "швидкій" на Херсонщині / Олександр Прокудін / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

У потерпілої також діагностували контузію.

Нагадаємо, на Полтавщині 9 червня пролунав вибух.

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