Удар гіперзвуковою ракетою "Циркон" по Києву: розвідка Британії назвала мету РФ

Під час ракетного удару по Києву 7 лютого ворог застосував гіперзвукову ракету 3М22 "Циркон".

Окупаційна армія Росії 7 лютого провела другий від початку року найбільший комбінований ракетний удар по Україні. По Києву вдарили гіперзвуковою ракетою "Циркон". Таким чином Росія намагається показати свої можливості.

Про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Розвідка посилається на дослідження Київського Науково-дослідного інституту судових експертиз.

Так, на відео, де є уламки ракети, можна побачити фрагменти двигуна та механізмів керування зі специфічними маркуваннями, які, згідно зі звітом, є характерними для ракети типу 3М22 "Циркон".

Відсутність у Чорному морі суден, які, як відомо, перевозять ракети, викликає запитання щодо методу запуску. Ймовірно, для цього адаптована російська наземна система берегової оборони К-300. Якщо його використання буде підтверджено, це стане серйозним викликом для української ППО через його швидкість і маневреність. ﻿﻿Ймовірно, росіяни випробовують нову систему зброї в умовах живого конфлікту, щоб забезпечити впевненість і продемонструвати можливості", - пояснили у розвідці.

Нагадаємо, уламки "Циркона" знайшли в передмісті Києва. На думку експертів, ракету запустили з території окупованого Криму. Маса бойової частини ракети – понад три сотні кілограмів. А дальність польоту – понад 1000 км.

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