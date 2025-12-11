ТСН у соціальних мережах

Удар, якого Росія не очікувала: СБУ дістала до стратегічного об’єкта у Каспійському морі

СБУ завдала удару по російській нафтовій платформі у Каспійському морі. Пошкоджено об’єкт і зупинено роботу понад 20 свердловин.

Кирило Шостак
Нафтовидобувна станція "Лукойл" в Каспійському морі

Нафтовидобувна станція "Лукойл" в Каспійському морі / © Hromadske.ua

Спецпризначенці Центру “Альфа” Служби безпеки України атакували дронами російську нафтовидобувну платформу імені Філановського в Каспійському морі.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в українській спецслужбі.

За даними співрозмовника, це перше в історії ураження Україною російської нафтогазової інфраструктури в Каспії. СБУ підтвердила щонайменше чотири влучання по платформі, що належить компанії “Лукойл-Нижневолжскнефть”. Унаслідок атаки зупинено видобуток нафти та газу з понад 20 свердловин, які обслуговувала установка.

“Родовище імені Філановського — одне з найбільших у російському секторі Каспію. Його запаси оцінюють у 129 млн тонн нафти та 30 млрд кубометрів газу. Видобута продукція йшла на експорт через Каспійський трубопровідний консорціум”, — зазначило джерело.

У СБУ підкреслюють: усі російські підприємства, що працюють на війну проти України, є законними цілями.

Російська сторона удар по платформі не коментує. Натомість Міноборони РФ заявило про нібито збиття “287 українських безпілотників” у 12 регіонах країни.

Також раніше повідомлялось, що дрони атакували Великий Новгород. За попередніми даними, під удар потрапив хімічний завод, на території якого спалахнула пожежа.

