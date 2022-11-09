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Удар іранськими дронами по Дніпру: з'явилися наслідки та фото руйнувань

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публікації
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Час на прочитання
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Удар іранськими дронами по Дніпру: з'явилися наслідки та фото руйнувань

Російські окупанти вночі 9 листопада завдали удару дронами по Дніпру. Внаслідок чого постраждали чотири людини.

Окупанти вночі 9 жовтня направили іранські дрони на Дніпро. Внаслідок чого постраждали чотири людини, зруйновано логістичний центр.

Наслідки руйнувань опублікував на своїй сторінці в соцмережі глава обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

“Логістична компанія у Дніпрі після нічного удару ворожих дронів. У лікарні четверо поранених чоловіків. Двох лікарі прооперували. Загроз життю уже немає. За усі ці злочини прийде покарання”, - наголосив Валентин Резніченко.

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© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, що у ніч проти 9 листопада російська армія атакувала Дніпро іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили в логістичне підприємство в місті. У результаті було поранено четверо працівників.

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Дата публікації
Перегляди
821
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