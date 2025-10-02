ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
1 хв

Удар "Іскандером" по Балаклії: постраждала 4-річна дитина та ще 9 людей (фото)

Російські війська атакували Харківщину. Є значні руйнування цивільної інфраструктури.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Удар "Іскандером" по Балаклії: постраждала 4-річна дитина та ще 9 людей (фото)

Ракетний удар по Балаклії / © ДСНС

Внаслідок ракетного удару, попередньо здійсненого ракетою «Іскандер-М», по місту Балаклія на Харківщині, постраждали 10 людей.

Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Серед поранених — чотирирічна дитина.

Ситуація на на Харківщині / © ДСНС

Ситуація на на Харківщині / © ДСНС

Російські війська завдали удару по центральній частині міста. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура:

  • кафе;

  • аптека;

  • магазини;

  • адміністративна будівля;

  • приватні автомобілі.

Внаслідок атаки РФ у місті є значні руйнування в центральній частині. Наразі триває документування наслідків чергового воєнного злочину Росії.

Нагадаємо, 1 жовтня після удару окупантів по Україні 307 тисяч споживачів Чернігівщини відключили від мережі.

В місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie