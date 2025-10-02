- Дата публікації
Категорія
- Війна
Удар "Іскандером" по Балаклії: постраждала 4-річна дитина та ще 9 людей (фото)
Російські війська атакували Харківщину. Є значні руйнування цивільної інфраструктури.
Внаслідок ракетного удару, попередньо здійсненого ракетою «Іскандер-М», по місту Балаклія на Харківщині, постраждали 10 людей.
Про це повідомили в обласній прокуратурі.
Серед поранених — чотирирічна дитина.
Російські війська завдали удару по центральній частині міста. Внаслідок атаки пошкоджень зазнала виключно цивільна інфраструктура:
кафе;
аптека;
магазини;
адміністративна будівля;
приватні автомобілі.
Внаслідок атаки РФ у місті є значні руйнування в центральній частині. Наразі триває документування наслідків чергового воєнного злочину Росії.
Нагадаємо, 1 жовтня після удару окупантів по Україні 307 тисяч споживачів Чернігівщини відключили від мережі.
В місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару.