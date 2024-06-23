Удар КАБ по будинку в Харкові: рятувальні роботи завершено (фото)

У Харкові завершено аварійно-рятувальні роботи в зруйнованому житловому будинку.

Про це повідомили у ДСНС.

"Українські рятувальники завершили розбір завалів і пошук можливих жертв на місці російського авіаудару 22 червня по п’ятиповерхівці в Харкові. Ворожа авіабомба відібрала життя двох людей. Ще 53 жителів постраждали, зокрема троє дітей", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними очільника слідчого управління поліції Харківської області Сергія Болвінова, 22 червня окупанти вдарили КАБами по Харкову тричі.

Перший удар був в центрі міста поблизу автовокзалу, де загинули двоє і були поранені 37 людей, друга атака була на одне з підприємств, де загинув охоронець та четверо людей були поранені, а третє влучання було по екопарку на околиці міста, де минулося без жертв та постраждалих.

Окупанти також вгатили російською керованою авіабомбою по житловому будинку в центрі Харкова. Внаслідок влучання було зруйновано кілька його нижніх поверхів, загинули троє людей і понад 30 були поранені.

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