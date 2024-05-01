Удар КАБами по Харківщині: є жертви, серед поранених – дитина

Окупаційні війська Росії 1 травня обстріляли селище Золочів на Харківщині керованими авіабомбами. Внаслідок удару дві людини загинули та вісім отримали поранення. Серед них – 11-річний хлопець.

Як повідомила пресслужба МВС України, попередньо, ворог завдав удару авіабомбою УМПБ Д-30. Пошкоджені адмінбудівлі, приватні домоволодіння, автівки, будівля банку.

"Крім того, близько 12:20 військові Росії обстріляли село Лелюківка Куп'янського району. Травми отримала 67-річна жінка. Її доставили до медичного закладу", - додали правоохоронці.

Як зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Золочеві загинули чоловік 64 років і 38-річна жінка. Поранення отримали, жінки 74, 41 року, чоловіки 77, 35, 50 років та хлопець 11 років.

Усім надана необхідна меддопомога.

Нагадаємо, на Сумщині запровадили нові обмеження через обстріли – що тепер під забороною.

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