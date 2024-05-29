Удар КАБами по Торецьку: що відомо про жертв та жахливі наслідки атаки окупантів – фото

Окупаційна армія Росії у вівторок ввечері, 28 травня, здійснила обстріл керованими авіабомбами міста Торецьк на Донеччині. Внаслідок атаки було поранену жінку 1970 р.н., тіла двох загиблих осіб деблокували з-під зруйнованих конструкцій 5-поверхового житлового будинку.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Наслідки удару окупантів по Торецьку на Донеччині / Фото: Facebook/ ДСНС України

Після удару КАБами у квартирі на 7-му поверсі частково зруйнованого 9-поверхового багатоквартирного будинку рятувальники також виявили фрагменти тіл та передали працівникам Національної поліції для подальшої ідентифікації загиблих.

Наслідки удару окупантів по Торецьку на Донеччині / Фото: Facebook/ ДСНС України

Наслідки удару окупантів по Торецьку на Донеччині / Фото: Facebook/ ДСНС України

Також вогнеборці ліквідували пожежі в 9-поверховому житловому будинку та будівельних конструкцій на загальній площі понад 400 кв. м.

Через загрозу повторних обстрілів рятувальникам неодноразово доводилося призупиняти проведення робіт та гасіння пожежі, що значно ускладнювало роботу вогнеборців та призвело до поширення вогню на значну площу.

Нагадаємо, ОВА показала свіжі кадри з місця удару РФ по "Епіцентру" у Харкові.

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