Удар "Калібрами" по Львову: у ЗСУ розповіли про кількість збитих ракет та влучання

Уночі 6 липня російські окупанти атакували Львів крилатими ракетами "Калібр". Сили ППО знищили сім ворожих об'єктів. Втім, є влучання ракет по цивільних об’єктах у місті.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил вдалось знищити лише сім із десяти крилатих ракет "Калібр", - наголосили у ПС.

Зазначається, що близько опівночі російська армія завдала ударів з акваторії Чорного моря. Окупанти запустили "Калібри" з надводних носіїв та підводних човнів.

"Було зафіксовано кілька груп ракет, які спершу прямували в північному напрямку, використовуючи рельєф місцевості та русло Дніпра, а потім різко змінили курс на Захід", - повідомили у Командуванні.

Крім того, у ЗСУ наголосили, що українським захисникам потрібні сучасні винищувачі F-16.

Атака по Львову вночі 6 липня

Вночі на Львівщині о 02:06 було оголошено "тривогу". Вона тривала понад годину - до 03:18. Тоді вибухи пролунали у Львові: у західних регіонах працює ППО. Згодом місцева влада повідомила про атаку на місто.

В МВС поінформували, що зранку кількість загиблих зросла до чотирьох. Також травмовано дев'ять мешканців міста. Втім, під завалами ще залишаються люди. Рятувальна операція триває.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по Львову. Глава держави висловив співчуття родинам загиблих та наголосив, що "обов'язково буде відповідь ворогу".

У ЗСУ розповіли про головну небезпеку "Калібрів", якими окупанти атакували Львів. Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила, що ця ракета може подолати 2,5 тис. км. Тому небезпечна для всієї України.

Читайте також: