Удар "Кинжалами" по Львівщині: у Defense Express вказали на небезпечну тенденцію

Росіяни знову атакували один і той же об’єкт двічі з інтервалом у кілька годин.

У неділю вранці, 24 березня, окупанти завдали удар аеробалістичними ракетами "Кинжал" по одному із об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині.

Що задумали росіяни і про яку небезпечну тенденцію можна говорити після останніх масованих атак, йдеться у статті Defense Express.

У виданні зауважили, що росіяни атакували один і той же об’єкт критичної інфраструктури спочатку крилатими ракетами та/або "Шахедами", а потім за кілька годин завдали повторного удару "Кинжалами".

"Навряд чи російські військові в цьому епізоді могли лише за 3 з чимось години встигнути провести дорозвідку ураженого об’єкта, ухвалити рішення на повторний обстріл, підготувати до злету та підняти для атаки чотири МиГ-31К з ракетами "Кинжал", – зазначають у статті.

На думку аналітиків Defense Express, окупанти спеціально завдали другий удар в той момент, коли на об’єкті вже могли розпочатися пошуково-рятувальні та відновлювальні роботи. Таким чином РФ хотіла збільшити кількість жертв та руйнувань.

Видання нагадує, що аналогічну тактику ворог уже використав під час ракетного удару по Одесі 15 березня 2024 року. Тоді росіяни ударили по одному із об’єктів інфраструктури в місті, а коли на місце прибули рятувальники і медики – вгатили вдруге балістичною ракетою "Іскандер". Це збільшило кількість жертв. Унаслідок атаки тоді загинула 21 особа, поранено 73 особи.

"Таке "ноу-хау" в тактиці терору РФ "напрацювала" ще під час кампанії ударів по Сирії. Слід бути готовими, що тепер цю "сирійську" заготовку росіяни при обстрілах нашої інфраструктури можуть почати використовувати частіше", – підсумували в Defense Express.

Нагадаємо, що під час нічної атаки 24 березня Львівській області було зафіксовано щонайменше 20 ворожих ракет і 7 шахедів. Усі вони були спрямовані на обʼєкти критичної інфраструктури.

Внаслідок удару РФ по Львівщині було пошкоджено критичний об'єкт інфраструктури. Вранці росіяни знову вгатили по тому ж самому об'єкту критичної інфраструктури, в який цілилися вночі.

У ніч проти 24 березня Росія здійснила черговий удар по Україні ракетами та дронами. ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо про наслідки удару.

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