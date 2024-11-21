Удар новою зброєю РФ по Дніпру: імітація ядерної загрози чи реальна небезпека

У середу, 20 листопада росіяни влаштували ІПСО для українців, поширюючи повідомлення у різних соцмережах про можливу загрозу ракетної атаки.

Зранку, 20 листопада, посольство США попереджало про масовану атаку росіян по Україні. З міркувань безпеки відомство було закрито, а своїм співробітникам рекомендувало не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та ховатися до укриття. Зокрема, були закриті також посольства й Іспанії, Італії та Греції, а посольство Казахстану закликало своїх громадян уникати зон активних бойових дій або повністю залишити країну.

Військовий експерт Олег Жданов, зауважив, що РФ цими вихідними вперше за два місяці завдала масованого ракетного удару і може повторити його будь-коли.

У четвер, 21 листопада, армія країни-агресорки завдала удару по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Повітряні сили деталей не повідомили, але відомо – це була нова ракета, яку застосував ворог. Ймовірно, це була РС-26 "Рубіж", яка призначена для доставлення ядерних зарядів.

Подробиці – читайте в ексклюзиві від ТСН.ua.

Вибухи у Дніпрі 21 листопада

Зранку четверга, 21 листопада, у Дніпрі пролунали вибухи під час повітряної тривоги, через запуск російських ракет.

Як повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету з Астраханської області. З Тамбовської області ворог запустив з винищувача МіГ-31К аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал". Також окупанти випустили сім крилатих ракет Х-101 із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Згодом у телеграм-каналах повідомлялося про те, що це могла бути міжконтинентальна балістична ракета РС-26 "Рубіж".

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За повідомленням міського голови Бориса Філатова, у результаті обстрілу постраждала будівля Центру реабілітації інвалідів. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що противник вдарив по цивільній інфраструктурі, постраждало двоє людей.

Через обстріли росіян, спалахнула пожежа у двоповерховому житловому будинку на території приватного сектору. Там горів дах на площі 150 кв. м. У місті також було пошкоджене промислове підприємство та гаражний кооператив. На території кооперативу виникла пожежа площею 100 кв. м, частково зруйновано дев’ять гаражів.

РС-26 "Рубіж" призначена для доставлення ядерних зарядів

Створення РС-26 "Рубіж", як вважається, розпочалось не пізніше 2006 року, йдеться у матеріалі видання Defence Express. Ця розробка мала доволі високий ступінь секретності через те, що порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Перший пуск РС-26 був 27 вересня 2011 року, а завершити роботи з її створення вдалось приблизно 2015 року, з планом постачання її на озброєння 2017 року. Але 2018-го вона нібито була виключена з програми озброєння до 2027 року. І зрештою вважалось, що у РФ натомість зосередились на "Іскандер-К".

У липні цього року Кремль погрожував відновити виробництво ракет середньої та меншої дальності, під які й підпадає "Рубіж". І вірогідність того, що у РФ почали реалізацію цього рішення доволі висока. Тим паче, що йдеться не про окрему ракету, а про один з варіантів відомої ракети "Тополь-М".

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Вважається, що РС-26 "Рубіж" створений на базі двох ступенів "Тополь-М". І враховуючи те, що "Рубіж" за призначенням – така сама балістична ракета середньої дальності, як і "Пионер", то навряд у РФ пішли б іншим шляхом.

Ракета РС-26 "Рубіж" має стартову вагу у межах 40-50 тонн, а дальність – до 6000 км. Ракета оснащена чотирма роздільними бойовими блоками потужністю 0,3 Мт кожен, аналогічними тим, які використовуються у РС-24 "Ярс". Також вважається, що вона може бути оснащена гіперзвуковим блоком типу "Авангард".

Росія не коментує удар по Дніпру

Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков стримався від коментарів щодо ймовірного запуску міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпрі. Від прямої відповіді він ухилився та порекомендував звернутися до Міністерства оборони.

"Я рекомендую з цим звертатися до військових. Зараз мені на цю тему немає чого сказати", – заявив представник Кремля.

Зауважимо, речниця МЗС Росії Марія Захарова на брифінгу також не коментувала удар МБР по Україні. Про це її попросив співрозмовник телефоном в прямому ефірі.

"Рубіж" чи не "Рубіж"

У ЗМІ шириться інформація про те, що удар по Дніпру росіяни здійснили саме міжконтинентальною ракетою, про це повідомляє УП, посилаючись на власні джерела.

Аналітики військового порталу Defence Express оцінили ситуацію, та заявили, що абсолютна більшість російських далекобійних ракет може мати ядерне оснащення. Зокрема, "Іскандер", "Кинжал", крилаті ракети типу Х-55 та Х-102, а також багато інших.

Defence Express зауважили, що ворог вже використовував крилаті ракети Х-55 із масогабаритними макетами ядерних зарядів. Цілком можливо, що запущена російська балістична ракета була оснащена імітаторами бойових блоків.

Як повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, окупанти можуть імітувати пуск міжконтинентальної балістичної ракети, щоби активувати усі українські ППО.

Рада ухвалила закон: СЗЧ можуть пробачити. Що відомо про ракету "Рубєж". Новини ТСН 16:00 21 листопада

Низка західних ЗМІ заперечують, що Росія атакувала Україну 21 листопада міжконтинентальною балістичною ракетою. Зокрема, журналісти посилаються на західних офіційних осіб і пишуть, що це була балістична ракета середньої дальності, але не міжконтинентальна.

Т.в.о. керівника управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відмовився надавати деталі запуску Росією міжконтинентальної балістичної ракети по Дніпру, та повідомив, що наразі не передбачається нових деталей щодо вранішньої атаки від ПС.

Згодом, у ЗСУ підтвердили застосування МБР по Україні. Також зауважили, що це був перший випадок застосування МБР. Варто зауважити, що наразі спецслужби Британії вивчають, чи дійсно РФ застосувала МБР.

Що каже Зеленський

Як заявив президент України Володимир Зеленський, при ударі по Дніпру росіяни використали нову ракету.

"Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи", – наголосив глава держави.

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Зеленський наголосив, що кремлівський диктатор використовує Україну як полігон. Крім того, російська військова машина "шукає по світу, де б ще знайти зброю: то в Ірані, то в Північній Кореї".

Також очільник держави зауважив, що РФ атакувала 21 листопада, коли Україна святкує День Гідності та Свободи – згадує дві українські революції.

Вперше! Росія атакувала Україну міжконтинентальною балістичною ракетою

Гра у "ядерну авантюру"

Речник Єврокомісії Петер Стано заявив, що удар по Дніпру означає ще одну очевидну ескалацію з боку Путіна. Він зауважив, якщо дані про застосування РФ міжконтинентальної балістики підтвердяться, "це буде ще однією кількісною та якісною зміною в цьому підході і чіткою ознакою ескалації".

"Путін знову грає в ядерну авантюру з нещодавно оновленою ядерною доктриною Росії, він залучив північнокорейських солдатів на європейську землю, тож це все очевидні ознаки прагнення ескалації, а не реального пошуку шляхів до миру", – заявив представник Єврокомісії.

На думку старшого аналітика Австралійського інституту стратегічної політики Малколма Девіса, Росія використовує удари МБР по Дніпру, щоб надіслати Західним країнам чіткий сигнал та спробувати змусити їх відмовитись від підтримки України.

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Варто зазначити, що хоча МБР здатні нести ядерні боєголовки, атака на Дніпропетровську область України вранці в четвер не була ядерною.

"Очевидно те, що росіяни зняли ядерні боєголовки з ракети та запустили її або як інертну ракету без нічого або, можливо, з якоюсь звичайною боєголовкою", – сказав Девіс.

Використання Росією міжконтинентальних балістичних ракет для ударів по Дніпру може бути спробою надіслати сигнал Заходу. Це сталося після того, як Україна вперше застосувала американські ракети ATACMS та британсько-французькі Storm Shadow для ударів по цілях на території Росії.

Таку думку поділяє голова ЦПД РНБО Андрій Коваленко. Він вважає, що Путін намагався підвищити ставки міжконтинентальною ракетою, зокрема перед Заходом. Своєю чергою різні воєнкори РФ почали кричати про "капітуляцію України", одна цього не станеться.

Ветеранка російсько-української війни, очільниця волонтерського проєкту Victory drones Марія Берлінська заявила, що удар МБР по Дніпру є переходом на новий етап війни.

Генерал-майор США у відставці Марк МакКарлі зауважив, що РФ прагне таким чином змусити Україну відступити від застосування ракет ATACMS та Storm Shadow. Вибір Росії атакувати Дніпро МБР може бути попередженням про те, що вона також може націлитися на Київ.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua повідомляв, що через надання США дозволу застосовувати українцями далекобійні ракети ATACMS по території РФ Росія почала лякати застосуванням новітньої зброї.

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