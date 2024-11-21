Удар міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні: яка ефективність без ядерного заряду - експерт

Такий самий ефект держава-агресорка може досягнути із використанням інших, набагато дешевших російських ракет.

Російську міжконтинентальну балістичну ракету "Рубіж", якою 21 листопада було завдано удару по Дніпру, для держави-агресорки неефективно використовувати без ядерного заряду.

На цьому наголосив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в коментарі телеканалу "Еспресо".

За його словами, з відкритих джерел відомо, що ця ракета може нести загальну масу бойової частини до 1200 кг.

Також читайте Росіяни вдарили по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою: що відомо

"Використовувати її у звичайному спорядженні просто нема жодного сенсу, тому що цінник цієї ракети починається щонайменше з $50 млн, а ефект від вибуху тротилового еквівалента не буде настільки руйнівним", - зазначив Валерій Рябих.

Експерт зауважив, що той самий ефект може бути досягнутий із використанням інших, набагато дешевших російських ракет.

"Ракету [МБР "Рубіж"] розробляли та випробовували з тротиловим еквівалентом лише для того, щоб потім встановити туди ядерний боєзаряд. Бо в іншому вигляді застосування цієї ракети - необґрунтовано нічим", - підсумував він.

Нагадаємо, експерт Сергій Фурса вважає, що головна ціль удару РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру – не українці, а голови людей на Заході.

Читайте також: