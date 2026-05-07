Удар на 1550 км углиб Росії: Мадяр розповів, куди дістали українські “птахи”

Сили безпілотних систем ЗСУ у ніч проти 7 травня уразили нафтовий об’єкт у російській Пермі. Відстань до цілі становить близько 1550 км від лінії фронту.

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді.

За його словами, удар завдали “Волелюбні Українські Птахи” 1-го окремого центру СБС. Ціллю стала нафтова інфраструктура компанії “Лукойл” у Пермі.

“Вони вважали, що Урал у безпеці, а виявилися просто в черзі”, — написав Мадяр.

Фото, яке оприлюднив Мадяр. / © МАДЯР

Командувач СБС зазначив, що українські дрони перевіряли об’єкт “на предмет залишків резервуарів, краників та інших агрегатів прокачки нафти та її переробки”.

За словами Мадяра, OSINT-аналітики поширюють відео з місцевих пабліків, на яких видно пожежу. Він додав, що остаточні наслідки удару стануть зрозумілі пізніше — після повідомлень російської сторони або міжнародних джерел.

“Чи вимкнули наливайку у цілому — напишуть згодом хробаки самі. Або джерела проінформують всюдисущий Reuters”, — заявив він.

За повідомленнями з російських регіонів, у Пермі після атаки могли екстрено скидати тиск у системі на нафтопереробному об’єкті. Також повідомлялося про пожежу на території підприємства.

Масована атака по Росії

У ніч проти 7 травня безпілотники атакували одразу кілька російських регіонів. Вибухи лунали, зокрема, у Московській області.

У мережі з’явилися кадри з Наро-Фомінська, де, за повідомленнями російських пабліків, під ударом могла опинитися військова частина Міноборони РФ.

Йдеться про виробничо-логістичний комплекс “Нара” — великий військовий об’єкт у Московській області, який використовують для зберігання та розподілу військових вантажів. Його площа становить понад 180 гектарів.

На тлі цих атак Росія заявляла про роботу протиповітряної оборони, однак місцеві жителі публікували відео вибухів і пожеж.

