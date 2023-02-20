"Удар, наступ, виступ Путіна": експерт розповів про комбіновану атаку РФ на Україну

Росіяни наразі намагаються створити напруженість та домогтися переваги на широкому фронті та проводять розвідку. Їм треба показати "перемоги" до 24 лютого.

Про це заявив експерт групи "Інформаційний супротив Олександр Коваленко в інтерв'ю "Обозреватель".

"Те, що зараз ми спостерігаємо, це, умовно кажучи, перший етап підготовки до нього. Це може бути навіть розвідка, саме таку розвідку ми можемо спостерігати біля Кремінної, Сватівський сектор, Дворічне. Там невеликі групи, без підтримки артилерії і навіть без вогневої підтримки ББМ, здійснюють штурмові дії. Виключно заради виявлення наших позицій, ресурсів тощо. Отже, це перший етап, який може розтягнутися на тиждень ще, а, мабуть, навіть і на півтора", - сказав він.

З його слів, 24 лютого – це саме та дата, на яку активізація наступальних дій може досягти свого апогею.

"Вона буде присвячена не тільки річниці вторгнення до України, а і ще деяким моментам. Наприклад, там буде виступ Путіна, а ще до 24 лютого Росія зможе накопичити ракет для завдання удару по Україні. Отже, вони можуть це скомбінувати, щоб придати якогось більшого значення цим наступальним діям. Якщо їм вдасться якось підвищити ефективність цього ракетного удару і якщо вони зможуть на якийсь час пошкодити нашу енергетичну інфраструктуру і занурити Україну в такий тимчасовий блекаут, як було восени (на декілька годин чи на добу), вони спробують цим заповнити інформаційний вакуум. Отже: удар, наступ, виступ Путіна, морально-психологічний тиск на населення, маніпуляції щодо того, що Збройні сили України залишають позиції. Можуть скомбінувати у такий спосіб", - додав він.

Наступ РФ напередодні річниці повномасштабного вторгнення

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов переконаний, що російські окупанти до річниці повномасштабного вторгнення планують нову масовану ракетну атаку по Україні.

Військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю ТСН.ua заявив, що Росія в найближчі тижні може змінити тактику у війні та спробувати влаштувати повітряний наступ на Україну.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив українців про небезпеку напередодні 24 лютого.

Народний депутат України від "Слуги народу", представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський не виключив, що Росія прагне знову захопити Київ, але ресурсів у ворога не вистачить.

Зеленський за 19 лютого: всього не розкажеш

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