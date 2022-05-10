"Удар не тільки по Україні": Зеленський попередив світ про загрозу голоду через блокування Росією портів

"Удар не тільки по Україні": Зеленський попередив світ про загрозу голоду через блокування Росією портів

Зеленський сказав, що без українського аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства.

Президент Шарль Мішель відвідав 9 травня Одесу і переконався, що РФ заблокувала експорт важливого для всього світу продовольства.

Про це розповів Володимир Зеленський у своєму відеозверненні увечері, 9 травня.

"Шарль Мішель побачив на власні очі, що означає заблоковане море. Вперше за десятки й десятки років в Одесі немає звичайного руху торговельного флоту, немає звичайної портової роботи", — зазначив глава держави.

Зеленський припустив, що такої ситуації в Одесі напевно не було ще від часів Другої світової війни.

"Звичайне життя, повʼязане з морем, заблоковане Росією. Саме Росією. І це удар далеко не тільки по Україні", — сказав він.

Президент України наголосив, що без нашого аграрного експорту десятки країн в різних регіонах світу вже зараз опинились на межі дефіциту продовольства. А з часом ситуація може стати ще гіршою.

"Політики вже обговорюють, якими можуть бути наслідки цінової кризи і голоду в країнах Африки, країнах Азії. Це – прямий наслідок російської агресії, який можна подолати тільки спільно – усім європейцям, усьому вільному світу. Можна подолати через тиск на Росію, через дієве примушування Росії до того, щоб вона зупинила цю ганебну війну", — підсумував він.

Сьогодні ми зробили ще один важливий крок - звернення Зеленського за 9 травня

Нагадаємо, очільник Європейської ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи. Там він зустрівся з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

Раніше президент Володимир Зеленський подякував президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн за роботу щодо створення Трастового фонду для відбудови України після війни.

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