"Удар? Ні, теракт": Подоляк заявив, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив на тому, що вибух в Оленівці, де тримали українських військовополонених, був не ударом, а терактом зсередини.
Подоляк заявив, що пошкоджено лише одну будівлю, куди перед вибухом завели всії українських полонених.
Про це він написав у своєму Твітері.
"Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини", - написав Подоляк.
"Удар? Ні, теракт", - заявив радник керівника ОП.
Медіа й далі пишуть про «удар по Оленівці». Та чи є хоч один доказ удару?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 31, 2022
1. Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю.
2. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом.
3. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини.
Удар? Ні, теракт. pic.twitter.com/C35NURlo1P
Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що вбивство українських військових в Оленівці - це інформаційно-психологічна операція. Саме тому це не випадковий вибір подібного об'єкта обстрілу для держави-терористки Російської Федерації.
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