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"Удар? Ні, теракт": Подоляк заявив, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь

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"Удар? Ні, теракт": Подоляк заявив, що вибух в Оленівці був спланований заздалегідь

Фото: Associated Press

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк наголосив на тому, що вибух в Оленівці, де тримали українських військовополонених, був не ударом, а терактом зсередини.

Подоляк заявив, що пошкоджено лише одну будівлю, куди перед вибухом завели всії українських полонених.

Про це він написав у своєму Твітері.

"Супутникові знімки демонструють, що покоджено лиш одну будівлю. Саме в неї перевели полонених просто перед терактом. Аналіз фото свідчить про термобаричний вибух ізсередини", - написав Подоляк.

"Удар? Ні, теракт", - заявив радник керівника ОП.

Нагадаємо, військовий експерт Дмитро Снєгирьов каже, що вбивство українських військових в Оленівці - це інформаційно-психологічна операція. Саме тому це не випадковий вибір подібного об'єкта обстрілу для держави-терористки Російської Федерації.

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