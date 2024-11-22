Удар новою балістикою по Дніпру: скільки таких ракет має Росія

На місці удару ракети були знайдені уламки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети і всіх її систем.

Агресорка Російська Федерація може мати близько десяти одиниць нової балістичної ракети, якою 21 листопада було завдано удару по Дніпру.

Про це заявив заступник керівника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, повідомляє "Укрінформ".

"Якщо це дослідницько-бойове використання, то щонайменше десять ракет буде", - повідомив представник розвідки.

За словами Скібіцького, для запуску ракети у серійне виробництво потрібно провести мінімум десять випробувань.

"Ми це бачили на "Булаві" морського базування, коли була половина успішних, а половина неуспішних пусків", - зауважив заступник очільника ГУР.

На місці "прильоту" балістичної ракети були знайдені її уламки і уламки телеметрії, яка використовується, щоб зняти всі параметри польоту ракети і всіх її систем. Розробка ракетного комплексу "Кєдр" здійснювалася на основі ракетного комплексу "Рубіж". Втім, за словами Скібіцького, у росіян "щось пішло не так", а тому від 2017-го вони припинили цю розробку. Натомість РФ відкрила нову дослідницько-конструкторську розробку, яку назвала "Орєшник".

"Щодо роботи "Орєшника", то програма повинна була бути завершена у жовтні 2024 року. Вони провели випробування у жовтні 2023 року на Капустіному Ярі, вони провели випробування у червні 2024 року, і уже за результатами ми маємо дослідницької-бойове випробовування по нашій території", наголосив предстаник розвідки.

Як повідомлялося, ГУР оприлюднило дані про нову російську балістику і ракетний комплекс "Кедр". Зокрема, зазначається, що підльотний час цієї повітряної цілі - від моменту запуску в Астраханській області до влучання в українському Дніпрі - склав 15 хвилин.

Нагадаємо, Нагадаємо, зранку 21 листопада армія РФ вперше вдарила міжконтинентальною балістичною ракетою по Дніпру. ЗМІ повідомляли, що йдеться про ракету "Рубіж". Повітряні сили не підтвердили це, але й не спростували. В РФ заявили згодом, що вдарили "Орєшніком".

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