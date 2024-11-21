Удар новою ракетою по Україні: в МЗС зробили заяву про тип озброєння

Як зазначили у відомстві, сам удар доводить: Росія не прагне миру.

Україна чекає на висновки експертів про точний тип нової ракети, яку Росія застосувала 21 листопада і яка мала всі льотно-технічні характеристики міжконтинентальної балістичної ракети.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

"Ми чекаємо на висновки експертів, щоб визначити точний тип нової ракети, яку Росія випустила по Україні сьогодні вранці і яка мала всі льотно-технічні характеристики МБР", – йдеться в заяві.

"Сам удар доводить: Росія не прагне миру. Навпаки, вона докладає всіх зусиль для розширення війни", – наголосив Тихий.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія завдала удару по Дніпру 21 листопада новою ракетою. Усі характеристики вказують на те, що це могла бути МБР.

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