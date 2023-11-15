Удар окупантів по багатоповерхівці на Донеччині: з-під завалів дістали ще одне тіло (фото)

Наразі відомого вже про двох загиблих.
В місті Селидове на Донеччині, по якому російські окупанти завдали удару 15 листопада, з-під завалів дістали тіла двох людей.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
“Селидове. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї особи. Наразі відомого вже про двох загиблих, ще три особи постраждало. Під завалами ймовірно перебуває дві людини. Роботи тривають”, - розповіли в ДСНС.
Нагадаємо, що у ніч проти 15 листопада Росія завдала удару по багатоповерхівці у Селидове Покровського району на Донеччині.
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