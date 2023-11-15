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Удар окупантів по багатоповерхівці на Донеччині: з-під завалів дістали ще одне тіло (фото)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Удар окупантів по багатоповерхівці на Донеччині: з-під завалів дістали ще одне тіло (фото)

Фото: ДСНС України

Наразі відомого вже про двох загиблих.

В місті Селидове на Донеччині, по якому російські окупанти завдали удару 15 листопада, з-під завалів дістали тіла двох людей.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

“Селидове. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло ще однієї особи. Наразі відомого вже про двох загиблих, ще три особи постраждало.  Під завалами ймовірно перебуває дві людини. Роботи тривають”, - розповіли в ДСНС.

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Нагадаємо, що у ніч проти 15 листопада Росія завдала удару по багатоповерхівці у Селидове Покровського району на Донеччині.

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Дата публікації
Перегляди
423
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