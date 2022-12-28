Удар окупантів по пологовому у Херсоні: в ОВА розповіли, чи можна відновити відділення

У вівторок ввечері, 27 грудня, російська армія обстріляла пологове відділення лікарні у Херсоні. На той час у медзакладі було 5 жінок, які народили, ніхто не постраждав, бо і медики, і пацієнти перебували в укритті. Окупанти атакували єдиний пологовий будинок у місті.

Секретарка Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова в ефірі національного телемарафону розповіла, що пологове відділення можливо відновити, однак є нюанси.

"Думаю, якщо зібратися силами й будівельними матеріалами, то його вдасться відновити упродовж певного періоду, кількох місяців", - сказала вона.

Лугова пояснила, що відбудова відділення ускладнюється тим, що Херсон перебуває під постійними обстрілами. Крім того, не варто забувати, що сунуть морози. Тож наразі говорити про відбудову пологового складно. Це щонайменше небезпечно.

Нагадаємо, за минулу добу російські окупанти 50 разів обстріляли територію Херсонщини з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Ворожі снаряди влучили в медичний заклад, дитсадок, хлібзавод, складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Обстріл лікарні із породіллями у Херсоні

У вівторок ввечері, 27 грудня, російська армія обстріляла пологове відділення лікарні у Херсоні.

В Офісі президента відреагували на терористичну атаку росіян. Керівник ОП Андрій Єрмак запевнив, що відповідальність понесуть і ті, хто віддав наказ, і ті, хто виконував його.

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