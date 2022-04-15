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Удар окупантів по спальному району Харкова: прокуратура повідомила про 10 загиблих, відкрито справу

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Удар окупантів по спальному району Харкова: прокуратура повідомила про 10 загиблих, відкрито справу

Ілюстративне фото з Харкова / gettyimages.com

Ворог завдав удару реактивними системами залпового вогню "Ураган".

Харківська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством після того, як російські війська 15 квітня обстріляли Індустріальний район Харкова.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, близько 16:30 російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова реактивними системами залпового вогню "Ураган".

Внаслідок обстрілу загинули 10 мирних жителів, серед них – 7-місячна дитина. Ще 35 людей зазнали поранень. Окрім того, пошкоджено та зруйновано низку житлових будинків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Управління СБУ в Харківській області.

Нагадаємо, за даними директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної військової адміністрації Максима Хаустова, внаслідок ворожого удару постраждали 50 людей.

Голова області Олег Синєгубов закликав жителів Харкова не перебувати на вулиці без крайньої необхідності.

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