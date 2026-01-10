Удар "Орешніком" по Львову був сигналом не для України: пояснення Портникова

Ракета / © Associated Press

Удари російської армії по українській енергетичній інфраструктурі саме в період сильних холодів свідчать про те, що ворога не цікавлять військові об’єкти чи ВПК. Головна мета Володимира Путіна — створити нестерпні умови життя для населення, щоб змусити Україну до капітуляції, а удар ракетою «Орешнік» по Львову — це прямий сигнал Європі.

Таку думку висловив публіцист та оглядач Віталій Портников.

За словами аналітика, російський диктатор усвідомлює економічні проблеми РФ, тому зацікавлений у завершенні війни не менше, ніж Україна чи США. Проте його бачення фіналу — це виключно знищення України як держави.

«Путін сподівається своїми жорстокими ударами примусити українське населення усвідомити, що ніякої альтернативи, окрім як капітуляція, немає. Саме із цим пов’язана серія атак на енергетику. Атаки будуть продовжуватися доти, доки Путін сподіватиметься, що нестерпні умови життя примусять населення виступати за повну капітуляцію», — зазначив Портников.

Він наголосив, що Путін прагне перетворити Україну на країну-лімітроф, а згодом стерти її з політичної мапи світу.

На кого був націлений удар «Орешніком»

Окрему увагу експерт приділив удару балістичною ракетою середньої дальності «Орешнік» по Львівщині. Портников переконаний, що військової доцільності бити такою зброєю (ймовірно, навіть без бойової частини) по об’єктах на заході України немає.

Це був сигнал європейським лідерам, відповідь на їхні останні рішучі кроки:

замороження російських активів;

фінансову допомогу Україні;

обговорення введення військ «коаліції рішучих» на територію України.

«Якщо українців Путін хоче примусити до капітуляції холодом, то в ситуації з європейськими країнами Росія бажає використовувати страх як зброю. Це бажання показати Європі, що у Путіна є зброя, від якої європейські країни захиститися не зможуть», — пояснив публіцист.

Прогноз 2026 року від Портникова

Портников попереджає, що переміщення носіїв «Орешніка» до Білорусі та удари поблизу кордонів НАТО свідчать про підготовку до розширення конфлікту. Сама ідея появи військ НАТО в Україні для Путіна є неприпустимою, тому він готовий підвищувати ставки.

«Це перші кроки до масштабування російсько-української війни. Принаймні у форму гібридної війни на європейському континенті, що і може відбутися 2026 року», — підсумував експерт.

Нагадаємо, росіяни заявили, що завдали масованого удару по Україні, зокрема балістичною ракетою «Орешнік», у відповідь на «атаку Києва по резиденції Путіна».

Повідомлялося, що балістична ракета, якою росіяни вдарили по Львову, рухалася зі швидкістю 13 тисяч км/год. У місті під атакою опинилася критична інфраструктура.

У ніч проти пʼятниці, 9 січня, російська армія атакувала обʼєкти критичної інфраструктури України ударними БпЛА і ракетами морського та наземного базування. Основним напрямком удару стала Київщина. У Повітряних силах підтвердили, що РФ випустила «Орешнік» по Львівській області.