Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: справу розслідує ДБР

У командуванні 128-ї ОГШБр повідомили про 19 загиблих внаслідок ракетного удару росіян у прифронтому селі Запорізької області.

Працівники ДБР зареєстрували кримінальне провадження за фактом загибелі військових та мирних мешканців під час обстрілу населеного пункту в Запорізькій області.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"Колектив Бюро висловлює глибоке співчуття близьким та рідним усіх загиблих та постраждалих під час цих трагічних подій. Розслідування обставин справи та притягнення до відповідальності причетних наразі є одним з пріоритетних завдань ДБР", - йдеться у повідомленні.

У Держбюро розслідувань нагадали, що 3 листопада 2023 року під час ракетного удару, який ворог завдав ракетою типу "Іскандер" по селу на Запоріжжі, загинули та були поранені військовослужбовці 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та мирні мешканці.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено близько 30 будинків та господарчих споруд, розташованих поруч з місцем удару. Наразі працівники ДБР проводять слідчі дії, встановлюючи деталі обставин, які призвели до трагедії.

Ініційовано службове розслідування дій військових посадових осіб, які організували захід до дня "Ракетних військ і артилерії" поблизу лінії фронту.

Кримінальне провадження розпочато за ч. 4 ст. 425 КК України (недбале ставлення військової службової особи до служби).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Нагадаємо, журналіст Володимир Бойко повідомив, що наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста віддав командир бригади, який у минулому торгував контрабандою із "ЛНР".

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