Удар по 128-й бригаді на Запоріжжі: у командуванні ОГШБ вперше прокоментували трагедію

У 128-й бригаді розповіли, що 3 листопада загинули кращі воїни ОГШБ.
У командуванні 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади повідомили про 19 загиблих внаслідок ракетного удару росіян у прифронтому селі Запорізької області.
Про це поінформували пресслужба бригади на офіційній сторінці у фейсбук.
У командуванні бригади наголосили, що зараз триває ретельна перевірка всіх обставин трагедії.
"Ракетний удар підступного ворога забрав життя 19 бійців 128 окремої гірсько-штурмової закарпатської бригади. Зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії, до її закінчення просимо не поширювати неперевірену,
часто фейкову інформацію. Загинули кращі наші бійці... Висловлюємо щирі співчуття їхнім рідним і обіцяємо відомстити запобратимів у 100-кратному розмірі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 4 листопада ЗМІ повідомили про приліт ворожої ракети по воїнах 128-ї закарпатської бригади. Це згодом підтвердили в українському командуванні та уточнили, що трагедія сталася 3 листопада.
Журналіст Володимир Бойко повідомив, що наказ вишикуватися військовим для нагородження до Дня артилериста віддав командир бригади, який у минулому торгував контрабандою із "ЛНР".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Загибель бійців 128-ої бригади із Закарпаття! Думки експерта і свідчення родичів
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