Удар по аеродрому "Бельбек": британська розвідка оцінила наслідки для окупантів

Удар ЗСУ по російській авіабазі "Бельбек" у Криму збільшив навантаження на парк літаків A-50 та виснажив персонал, який керує повітряними операціями, через що здатність країни-агресора координувати повітряну діяльність в Чорноморському регіоні значно погіршилася.

Про це йдеться у звіті розвідки Міноборони Британії.

Зазначається, що російська повітряна доктрина значною мірою покладається на наземні пункти управління, такі як в Бельбеку, для координації своїх повітряних сил, особливо винищувачів.

Розвідники вважають, що це особливо актуально під час нинішніх бойових дій, коли повітряний простір стає дедалі конкурентним.

За даними розвідників, російські пілоти, швидше за все, страждають від бойової втоми через необхідність проведення операцій в Україні, тому подальші удари по критично важливих вузлах координації в Криму лише посилять цей тиск, створюючи підвищену ймовірність помилки або прорахунку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок удару по аеродрому "Бельбек" у тимчасово окупованому Криму армія РФ втратила 10 військовослужбовців. Зокрема, ліквідовано командира авіаційної ескадрильї генерал-лейтенанта Олександра Татаренка.

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