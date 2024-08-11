Удар по аеродрому "Липецьк" був пов’язаний із наступом в Курській області — військовий оглядач

Під час удару по російському військовому аеродрому "Липецьк" було знищено склад авіаційних боєприпасів, зокрема КАБів, які могли бути використані у контексті наступу у Курській області РФ.

Таку думку висловив військовий оглядач Денис Попович в ефірі телеканалу FREEДОМ.

За його словами, цей удар по військовому аеродрому має важливе тактичне значення.

Окрім знищеного складу авіабоєприпасів, зауважив Попович, під час атаки на аеродромі могли бути пошкоджені літаки. Зокрема, там нібито перебував один із бомбардувальників Ту-95МС, з яких росіяни завдають масованих ракетних ударів по Україні.

"Також є непідтверджена інформація про те, що там могли бути знищені ще й винищувачі. Включаючи винищувач МіГ-31", – додав оглядач.

При цьому він наголосив, що російські аеродроми, військові бази, нафтопереробні підприємства, нафтобази і надалі залишаються законними цілями для ударів ЗСУ.

"До слова, зараз ми бачимо, що російському Чорноморському флоту не вистачає палива. Це наслідок цілеспрямованих ударів безпосередньо по нафтопереробних підприємствах, нафтобазах півдня Російської Федерації”, - зазначив експерт.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу України, під час атаки в ніч проти 9 серпня українські військові уразили російські склади з керованими авіаційними бомбами та низку інших об’єктів біля летовища "Липецьк". Знищили, зокрема, й один радар зенітно-ракетного комплексу С-350, заявили в Генштабі. У відомстві також зазначили, що у військовій операції брали участь підрозділи ракетних військ, Сил спеціальних операцій, Служби безпеки України та Сил безпілотних систем ЗСУ.

Удар ЗСУ по аеродрому в Липецьку! Уражено склади з КАБами!

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