Удар по аеродрому "Мачулищі" в Білорусі: нові подробиці про атаку і її наслідки для України

У Білорусі 26 лютого пролунали вибухи на військовому аеродромі "Мачулищі", звідки злітають російські винищувачі МіГ-31 з ракетами "Кинжал" на борту. Внаслідок вибухів пошкодження отримав літак-розвідник А-50У, який координував запуски крилатих ракет по Україні.

Наразі відомо, що військовий об'єкт був атакований дронами, до вибухів можуть бути причетні місцеві партизани. Україна свою участь в атаці офіційно не підтверджує. Пошкодження літака А-50У може змусити російських окупантів переглянути свої плани щодо ракетних ударів по Україні.

ТСН.ua зібрав подробиці про атаку на білоруський аеродром і її наслідки, а також коментарі експертів.

Що відомо про атаку

Внаслідок вибухів, що пролунали на аеродромі "Мачулищі", отримав значні пошкодження літак далекого радіолокаційного відстеження А-50У повітряно-космічних сил РФ.

"Унаслідок 2-х вибухів постраждали передня і центральна частини літака, пошкоджено авіоніку та радіолокаційну антену. Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить. Подія сталася під час роботи поблизу цього літака снігоприбиральної техніки. Напевно, як це вже неодноразово траплялося на російських військових об'єктах, хтось знову не дотримувався заходів пожежної безпеки і курив біля борту", - йдеться у повідомленні опозиційного білоруського проєкту BYPOL.

За даними Telegram-каналу "Беларускі Гаюн", цей літак прилетів до Білорусі 3 січня 2023 року. До вибуху він пробув на білоруському аеродромі 54 дні, зробивши 12 вильотів. Такі літаки держава-агресор використовує, щоб надавати координати для ударів пілотам російських винищувачів. З відкритих джерел відомо, що вартість такого літака становить $330 млн.

Водночас, атаку на аеродром підтверджують деякі російські пропагандистські джерела. За їхніми даними, атака здійснювалася безпілотниками, кілька дронів були збиті, але один досяг цілі і пошкодив російський військовий літак.

Керівник проєкту BYPOL Олександр Азаров повідомив, що до диверсії на аеродромі в Мачулищах причетні місцеві партизани, операція готувалася кілька місяців.

"Це були дрони. Учасники операції - білоруси, учасники плану "Перемога", зараз вони в безпеці за межами країни. Всі виїхали, нехай тепер шукають вітру в полі", - каже Азаров.

На його думку, режим Лукашенка не називатиме цей напад приводом для прямої участі білоруської армії у війні в Україні.

Своєю чергою, українська сторона не підтверджує причетність до інциденту. Москва і Мінськ інформацію про вибухи в Мачулищах ніяк не коментують.

Як відреагував Лукашенко

Білоруський опозиційний політик Павло Латушко в ефірі каналу "Freeдом" розповів, як режим самопроголошеного президента Олександра Лукашенка відреагував на вибухи на військовому об'єкті.

"Лукашенко терміново скликав учора всіх силовиків, лютував, вимагав знайти винних. Був оточений аеродром, оточена місцевість у безпосередній близькості до військового аеродрому. Був прохід ОМОНу по всіх квартирах. Вони намагалися знайти тих осіб, які могли бути причетними до цього інциденту", - заявив опозиціонер.

За словами Латушка, Лукашенко продемонстрував, що "його система безпеки перебуває у плачевному стані", і він не може контролювати дії білоруських партизанів.

Окупантам буде складніше атакувати Україну ракетами

Літаків-розвідників А-50У на озброєнні Росії лічені одиниці. Пошкодження одного з них ускладнить окупантам планування ракетних ударів по Україні.

Про це розповів військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі всеукраїнського телемарафону, який транслює Youtube-канал ТСН.

Гетьман пояснив принцип роботи літаків А-50У:

"Таких літаків біля наших кордонів вже немає. Це вони змавпували американський AWACS - літак з "шайбою" зверху. Це антена дальнього спостереження. Оскільки земля кругла, електромагнітні лінії не можуть загинатися за лінію горизонту. Тому, щоб спостерігати об'єкти на відносно великій відстані, треба якомога вище ставити радіолокаційні станції. Це летюча радіолокаційна станція, яка може піднятися на кілька десятків кілометрів, і звідти дивитися все, що відбувається в електромагнітних хвилях на території України. Ці електромагнітні хвилі - випромінювання наших радіолокаційних станцій".

За його словами, А-50У може "підсвічувати" ціль для російських крилатих ракет.

"Цей літак не заходить у зону дії наших зенітно-ракетних комплексів, але літає навколо зон ураження і вираховує, де знаходяться наші ЗРК. Наша протиповітряна оборона мобільна - вони рухаються, змінюють свою дислокацію. Вони вираховують, де саме зараз знаходиться українська ППО, щоб ці координати вкласти в крилаті ракети, які по нам атакують, щоб вони оминули наші ППО, або знайшли, де менше щільність. Це допомагає їм краще атакувати, а нам складніше збивати ці ракети. Зараз, якщо не буде цього літака, ракетні атаки їм буде важче робити", - пояснив військовий експерт.

Характеристики літака А-50

А-50 – це російський літак дальнього радіолокаційного стеження. Він призначений для супроводження повітряних цілей та координації пілотів винищувачів.

Радіолокаційна станція А-50 здатна виявити повітряні цілі на дальності:

бомбардувальники: до 650 км;

винищувачі: 300 км;

крилаті ракети: 215 км.

У повітряно-космічних силах РФ є лише 9 таких літаків, при чому удосконалених (з модифікацією "У") – лише 6 одиниць.

Один такий літак обслуговує 19 осіб (5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу).

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