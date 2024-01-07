Удар по аеродрому "Саки" в Криму: у ЗСУ розповіли, чим він цікавий

Удар був спрямований на знищення потенціалу російської авіації, зазначила Гуменюк.
Військовий аеродром "Саки" у Криму, по якому недавно ударили ЗСУ, - є об'єктом командного напрямку та місцем для зберігання боєприпасів.
Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.
"Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Будемо сподіватися, що наслідки, які ще дорозвідуються, будуть ще більш переконливими. Те, наскільки ретельно їх намагаються приховати росіяни, вже є непрямим свідченням того. Крім того, це об'єкт командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів і координації аероруху в тому числі. Це ще і об'єкт, де передбачалося збереження боєприпасів", - зазначила вона.
За словами Гуменюк, удар був спрямований на знищення потенціалу російської авіації. Це завдання досягнуте.
"Будемо сподіватися, що дорозвідувані дані будуть максимально об'ємними", - підсумувала вона.
Нагадаємо, у ніч проти 6 січня у Криму пролунали вибухи. У Повітряних силах розповіли, що завдали удару по аеродрому "Саки".
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