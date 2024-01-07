Удар по аеродрому "Саки" в Криму: у ЗСУ розповіли, чим він цікавий

Військовий аеродром "Саки" у Криму, по якому недавно ударили ЗСУ, - є об'єктом командного напрямку та місцем для зберігання боєприпасів.

Про це розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Відбулася бойова робота по суттєвому за своїм значенням військовому об'єкту. Будемо сподіватися, що наслідки, які ще дорозвідуються, будуть ще більш переконливими. Те, наскільки ретельно їх намагаються приховати росіяни, вже є непрямим свідченням того. Крім того, це об'єкт командного напрямку, тобто зосередження розподілу сил та засобів і координації аероруху в тому числі. Це ще і об'єкт, де передбачалося збереження боєприпасів", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, удар був спрямований на знищення потенціалу російської авіації. Це завдання досягнуте.

"Будемо сподіватися, що дорозвідувані дані будуть максимально об'ємними", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у ніч проти 6 січня у Криму пролунали вибухи. У Повітряних силах розповіли, що завдали удару по аеродрому "Саки".

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