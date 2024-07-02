Удар по аеродрому в Миргороді: ЗМІ вказало на "напівправду" в російських заявах

Доказів реальної шкоди українським літакам досить мало, проте ознаки корекції зображень та дезінформації у кремлівському стилі набагато вагоміші.

Проросійські пабліки в понеділок, 1 липня, заявили, що РФ двома ракетами "Іскандер-М" завдала руйнівного удару по летовищу Миргород у Полтавській області. Пропагандисти та військкори стверджували, що внаслідок "злагодженої роботи розвідки та ракетних військ" було знищено або сильно пошкоджено до семи українських винищувачів, а також убито чи поранено кілька десятків людей наземного персоналу. Проте перевірка доказів, представлених російською стороною, свідчить про набагато скромніші успіхи та маніпуляцію фактами.

Про це пише Kyiv Post.

"Ретельно відредаговане однохвилинне відео з безпілотника, спочатку опубліковане на прокремлівському Telegram-каналі, демонструє кадри з авіабази Миргород у Полтавській області, де, за повідомленнями Росії, серед припаркованих українських винищувачів вибухнули дві ракети "Іскандер-М" з касетними боєприпасами" – повідомило видання.

Автори статті зазначили, що кілька російських провоєнних джерел привели різні цифри українських втрат: "знищено два українські бойові літаки та пошкоджено ще чотири", "5 винищувачів було знищено, 2 отримали пошкодження, до 25 осіб наземного персоналу було ліквідовано", "схоже, втрати українців були надзвичайно важкими”.

Водночас ексспікер ВПС ЗСУ Юрій Ігнат заявив у понеділок увечері, що влучання в аеродром справді мали місце, але спростував російські пафосні повідомлення про "ніщивний удар".

"Були певні втрати… але зовсім не такого типу, про які намагається заявити противник", – наголосив Ігнат.

Видання Kyiv Post провело власний аналіз відеопідтвердження російського удару і дійшло висновку, що офіційна українська версія подій, ймовірно, точніша, а заяви РФ про знищення кількох українських літаків, швидше за все, перебільшені чи навіть навмисно хибні.

Геолокація Kyiv Post підтвердила, що відео було знято неподалік військового аеродрому Миргород, де базується 831 тактична авіаційна бригада України. Зокрема, кадри відео показують детонацію однієї ракети над південно-західним кінцем аеродрому та влучання другої ракети у паркувальний майданчик поблизу.

При цьому в першій половині відеоролика, де більшу частину зображення сильно збільшено (а отже, частину кадру обрізано), глядачеві показують сім українських винищувачів Су-27, припаркованих поряд з руліжними доріжками в західній частині аеродрому. Поруч припарковані бензовози, пожежні машини, евакуатори та машини техобслуговування, а на злітно-посадковій смузі видно кілька людей.

Далі йдуть кадри детонації касетного боєприпасу, на яких не видно жодного українського літака. Можливо, це пов'язано з обмеженим полем зору камери БпЛА, що фіксує попадання, але примітно, що також не видно вторинних вибухів від детонації техніки, а деякі місця для паркування здаються порожніми.

"Відеозапис цього першого ракетного удару сам по собі не дає переконливих доказів того, що хоча б один український літак був уражений, хоча повністю виключити це не можна. З огляду на розбіжність між розділами відео до і після удару щодо влучання першої ракети цілком можливо, що вибірковий монтаж використовувався для створення помилкового враження про руйнівний удар по українській авіабазі", – зазначають автори статті.

На останніх секундах відео, які, ймовірно, показують влучання другої ракети на краю стоянки літаків, видно яскравий помаранчевий спалах вибуху і дим, що підіймається з місця удару. Також видно, що поряд горять будівля та трава. Однак, як і у випадку першого удару, жодного літака не видно, а збільшені зображення ясно показують, що паркувальний майданчик порожній.

На думку аналітиків видання, люди, які робили монтаж відео, ймовірно, намагалися "створити враження знищених українських літаків", хоча це, швидше за все, не так. А вибухи та пожежа після другого ракетного удару, ймовірно, стали результатом влучання в авіаційні боєприпаси, що зберігалися на стоянці, а не в українські винищувачі.

Нагадаємо, авіаексперт розповів, як Росія змогла завдати удару по аеродрому у Миргороді. Валерій Романенко зазначив, що в атаці Росії є два небезпечні моменти.

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