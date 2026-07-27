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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
569
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Удар по АТБ у Чернігові: розвідники назвали вбивць

ГУР МО України оприлюднило дані про російський підрозділ, який, за інформацією розвідки, завдав удару по супермаркету АТБ у Чернігові 26 липня. У відомстві назвали бойову групу, її старшого та повідомили нові деталі атаки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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У ГУР назвали підрозділ, який атакував АТБ у Чернігові

У ГУР назвали підрозділ, який атакував АТБ у Чернігові / © ГУР Міноборони

Удар Росії по супермаркету АТБ у Чернігові, завданий 26 липня 2026 року о 16:12 за допомогою реактивного безпілотника «Герань-4», здійснили військовослужбовці бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації «ГРОМ „каскад“.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Хто атакував АТБ у Чернігові

Старшим цієї групи №3 «ГРОМ „каскад“ є Сергунін А. О.

У ГУР нагадали, що внаслідок атаки на супермаркет загинули двоє людей, серед яких 10-річна дитина. Ще 25 осіб дістали поранення, зокрема троє дітей.

За даними розвідки, росіяни випустили оснащений відеокамерою дрон із території дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області РФ. Наразі триває процес ідентифікації інших причетних до атаки осіб.

У ГУР зазначають, що окрема бригада безпілотної авіації «ГРОМ „каскад“ підпорядковується Повітряно-космічним силам РФ і спеціалізується на ударах далекобійними БпЛА, зокрема по цивільній інфраструктурі України.

У відомстві також підкреслили, що цей підрозділ використовують для формального залучення російських чиновників, депутатів і регіональних посадовців: вони укладають короткострокові контракти та отримують статус учасників бойових дій без безпосереднього виходу на лінію фронту.

«ГУР МО України розкриває підрозділ російської окупаційної армії, який скоїв воєнний злочин: запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету здійснили московити зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації „ГРОМ ‚Каскад‘“. Старший групи ― Сєрґунін А. О.»

У ГУР нагадали, що за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Атака на АТБ у Чернігові: що відомо

Нагадаємо, під час ворожої атаки БпЛА у Чернігові зафіксовано влучання у супермаркет АТБ в районі ЗАЗ, а також пошкодження СТО та складського приміщення. Унаслідок удару загинули двоє людей — 10-річна дитина та 23-річна дівчина.

За медичною допомогою звернулися 20 людей, трьох із яких госпіталізували у стані середньої тяжкості. У місті 27 липня оголошено день жалоби.

За даними вибухотехніків поліції, російський реактивний безпілотник «Герань-4» був обладнаний відеокамерою, що свідчить про цілеспрямований удар по цивільному об’єкту для досягнення найбільшої кількості жертв.

Президент України Володимир Зеленський назвав атаку абсолютно цинічним ударом по звичайних людях і супермаркету, який не мав жодного військового сенсу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
569
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