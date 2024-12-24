Удар по авіабазі Міллерово: безпілотники змусили Росію відводити літаки

Російська сторона евакуювала значну частину літаків глибше в тил, на відстань понад 600 кілометрів від лінії фронту.

Невідомі безпілотники здійснили атаку на російську авіабазу в Міллеровому, розташовану в Ростовській області. Імовірною метою удару могли бути штурмовики Су-25, які базувалися на цьому об’єкті.

Про це повідомляє Forbes.

Як зазначає видання, удари по російських аеродромах не завжди спрямовані на знищення конкретних літаків чи інфраструктури. Їхнє значення виходить за межі безпосередніх руйнувань. За останній рік українська сторона активно використовує ракети далекого радіусу дії, а також власні розробки безпілотників, що змушує російських військових переглядати свої стратегії.

Раніше супутникові знімки зафіксували на авіабазі Міллерово десятки літаків Су-25 і Су-30. Проте, за даними супутників цієї осені, на базі залишилося лише кілька штурмовиків Су-25. Це може свідчити про те, що російська сторона евакуювала значну частину літаків глибше в тил, на відстань понад 600 кілометрів від лінії фронту.

Водночас такі атаки мають інший важливий ефект. Змусивши росіян переносити авіацію подалі від бойових дій, удари обмежують їхню здатність ефективно проводити бойові операції. Збільшується час підльоту до фронту, що скорочує час, який літаки можуть перебувати у зоні бойових дій, і зменшує частоту польотів. Це значно знижує ефективність російської авіації.

Таким чином, навіть якщо атака не завдає безпосередніх пошкоджень, вона створює серйозні стратегічні проблеми для російських військових.

Нагадаємо, що ввечері 23 грудня в Ростовській області РФ зафіксовано масовану атаку дронів. Вибухи пролунали в місті Міллерово, де розташований стратегічний військовий аеродром окупантів.