Удар по багатоповерхівці у Харкові: кількість жертв знову зросла

Під завалами житлового будинку виявили ще одного загиблого.

Кількість загиблих після удару РФ по багатоповерхівці у Харкові знову зросла.

Про це повідомили у МВС.

"Харків. Під час розбору завалів на місці зруйнованого під'їзду житлового будинку виявили тіло ще однієї загиблої людини. Кількість загиблих унаслідок учорашнього російського обстрілу зросла до 6. Роботи тривають", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, у ніч проти 31 травня росіяни вдарили ракетою С-300 по житловій забудові Харкова, внаслідок чого було пошкоджено п'ятиповерхівку. Щонайменше 25 людей отримали поранення, а п'ятеро - загинули. Поряд з п'ятиповерхівкою немає жодного інфраструктурного об‘єкта військового призначення. Крім того, ворог знову застосовував тактику подвійних ударів.

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