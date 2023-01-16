Удар по багатоповерхівці в Дніпрі завдали ракетою Х-22: скільки їх ще є у Росії

Ракети Х-22 були на озброєнні і в Україні, проте частину передали росіянам як "борги за газ", а частину порізали на металобрухт.

Україна не має засобів для збиття російських ракет Х-22, одна з яких влучила у багатоповерхівку в Дніпрі.

Про це заявив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Ракети Х-22 неможливо збити тими засобами, які є у нас на озброєнні. Незважаючи на те, що навесні помилково з'являлися повідомлення про збиття цих ракет", – зазначив він. Речник Повітряних сил припустив, що ці ракети могли самі впасти, не долетівши до цілі, а на місцях вважали їх збитими.

За словами Ігната, у росіян перебуває на озброєнні сотні ракет типу Х-22.

"Ракети Х-22 були і в нас на озброєнні. Ми передавали росіянам "борги за газ", у тому числі літаки Ту-22м3 і ті ракети також із ними. Також їх утилізували, різали на металолом. Частину віддали, частину порізали. Доля тих ракет, що вони, власне, "повертаються" в Україну. Це теж стало такими мемом на російських пабліках, що "ми вам возвращаєм"… Ось це все, що треба знати про кровожерливість росіян", – зазначив речник Командування Повітряних сил.

За весь час від 24 лютого окупанти випустили по Україні вже понад 210 таких ракет.

Раніше ТСН.ua зібрав інформацію про російську ракету Х-22 “Буря” та засоби ППО, які можуть її вразити.

Нагадаємо, під час масованого ракетного удару 14 січня одна з російських ракет влучили у багатоповерхівку у Дніпрі.

Зараз у переліку загиблих – 40 людей. Серед них три дитини. ТСН.ua зібрав перші відомості про жертв ракетного удару та імена загиблих, які відомі наразі.

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