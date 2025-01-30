Удар по багатоповерхівці в Сумах: кількість жертв зросла (фото)

В будинок влучив "Шахед" у ніч проти 30 січня.

До семи людей зросла кількість загиблих внаслідок російського удару "Шахедом" по багатоповерхівці в Сумах.

Про це повідомили в МВС України.

"Рятувальники деблокували тіло ще однієї людини", – заявили там.

Станом на 17:20 30 січня відомо про 13 поранених людей, серед яких дитина.

Аварійно-рятувальні роботи в Сумах / Фото: МВС

Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Раніше стало відомо, хто саме загинув від удару по Сумах. Це 74-річний чоловік і його 69-річна дружина, 65-річний чоловік з 64-річною дружиною, а також ще одне подружжя похилого віку.