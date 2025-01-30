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Удар по багатоповерхівці в Сумах: збільшилася кількість загиблих

Удар по багатоповерхівці в Сумах: збільшилася кількість загиблих

У Сумах рятувальники розбирають завали багатоповерхівки, яку атакував російський дрон / Скриншот з відео ДСНС

Жертвами ворога стали цивільні мешканці.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Сум зросла. Шосту загиблу людину дістали з-під завалів багатоповерхівки в Сумах, у яку влучив "Шахед".

Про це повідомляють кореспонденти "Суспільного" з місця події.

Відомо, що атака РФ забрала життя 6 людей — це три подружжя:

  • 74-річний чоловік та 69-річна дружина;
  • 65-річний чоловік та 64-річна дружина;
  • 61-річний чоловік та 61-річна дружина.

Нагадаємо, в ніч проти 30 січня російська армія завдала удару по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання у десятиповерхівку безпілотника зруйновано квартири. Є постраждалі та загиблі.

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