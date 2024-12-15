Удар по базі ОМОН у Грозному: ГУР закуповує вживані A-22 – Forbes

Український безпілотний літак великої дальності завдав удару по об’єкту, який, ймовірно, є російською спеціальною базою міліції в Грозному, що знаходиться приблизно за 600 миль від лінії фронту в Україні. Інцидент стався у неділю або незадовго до цього.

Про це повідомив Forbes.

Цей удар став частиною серії атак, здійснених за допомогою гвинтових спортивних літаків "Аеропракт А-22", які Головне управління розвідки України переобладнало на ударні безпілотники односторонньої дії. Ці літаки вартістю 90 000 доларів, оснащені додатковими паливними баками, системами дистанційного керування та вибуховими речовинами, використовуються для ударів по об’єктах, таких як військово-морські бази, дослідницькі центри та заводи з виробництва дронів.

На відеозаписах, зроблених під час удару в Грозному, помітно безпілотник із непрозорими заглушками на місці кабіни, яка у звичайній пілотованій конфігурації розрахована на двох осіб. На одному з кадрів видно замаскований реєстраційний номер літака.

Унаслідок удару виникла вогняна куля, проте масштаб руйнувань був меншим, ніж зазвичай від спеціалізованих боєприпасів, таких як крилаті ракети Storm Shadow. Ймовірно, дрон мав простішу унітарну боєголовку, яка ефективна проти слабозахищених цілей, але не проти броньованих або підземних об’єктів.

Спортивний літак-дрон "Аеропракт А-22" здатний розвивати швидкість до 125 миль на годину, жертвуючи швидкістю заради дальності. Такі пристрої використовуються для ударів по слабозахищених, але віддалених об’єктах, тоді як потужніші боєприпаси, такі як Storm Shadow або Neptune, залишають для більш захищених цілей.

Нагадаємо, у російській армії розробили нову систему моніторингу "Калинка" для виявлення ворожих дронів. За її допомогою фіксують БпЛА, які підключаються до супутникових систем різних типів, зокрема Starlink.