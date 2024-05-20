Удар по базі відпочинку на Харківщині: кількість загиблих зросла

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей.

Підрозділи водолазної служби ДСНС у селі Черкаська Лозова на Харківщині виявили фрагменти тіла чоловіка. Дані встановлюються.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Кількість загиблих внаслідок удару окупантів по базі відпочинку збільшилася до семи людей.

Постраждали – 28 осіб.

Нагадаємо, 19 травня вдень окупанти завдали удару по місцю літнього відпочинку. Вибухи, що біля опівдня чув Харків, сталися у близькому передмісті. На базу відпочинку, де перебували місцеві мешканці, прилетіли дві російських ракети "Іскандер-М".

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