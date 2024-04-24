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Удар по базуванню окупантів під Маріуполем: є жертви та поранені

Удар по базуванню окупантів під Маріуполем: є жертви та поранені

Село Бабах-Тарама на мапі

Під Маріуполем прогриміли вибухи.

У селі Бабах-Тарама, що у Маріупольському районі, у ніч проти 24 квітня пролунало не менше шести вибухів – є влучанню по базуванню солдатів окупаційної армії РФ.  

Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що наразі відомо про щонайменше сімох загиблих росіян.

"Кількість загиблих – вже сім. Кількість поранених – не менше 20 загалом (разом з щасливо померлими). Всі – офіцери, солдатня там не квартирується", - уточнив він.

Андрющенко також додав, що Мангушська та Нікольска частини терміново передислокують окупантів з території ферм та складів до лісосмуг в намаганні запобігти ударам ракетами Storm Shadow. 

Нагадаємо, у Маріуполі зафіксували активний рух російської військової техніки на північ Донеччини (відео).

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