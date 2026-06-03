Удар по “Бойкому” може виявитися гіршим для РФ, ніж здається: що сталося з корветом

Флот РФ (ілюстративне фото) / © pixabay.com

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Ураження російського корвета “Бойкий” у сухому доці Кронштадтського морського заводу може мати для РФ довгострокові наслідки. Йдеться не лише про можливе виведення з ладу самого корабля, а й про блокування ремонтних потужностей Балтійського флоту.

Про це пише видання Defense Express.

Під час атаки по об’єктах у районі Санкт-Петербурга Сили безпілотних систем ЗСУ уразили не лише нафтовий термінал, а й цілі в Кронштадті. Однією з них став корвет “Бойкий” Балтійського флоту РФ, який перебував у сухому доці Кронштадтського морського заводу.

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Відео удару раніше оприлюднив командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді, відомий як “Мадяр”. На кадрах видно послідовне ураження корабля двома дронами типу FP-1.

Після першого удару на кораблі почалася пожежа. Її епіцентр, імовірно, був у районі містка. Другий дрон також рухався у центральну частину корвета.

“Бойкий” належить до проєкту 20380 і є одним із корветів Балтійського флоту РФ. Такі кораблі мають протикорабельне ракетне озброєння, зокрема комплекс “Уран” з ракетами Х-35, а також протичовнові можливості. Крім того, корвети цього проєкту оснащені комплексом ППО “Редут”.

За оцінками аналітиків, удар у район містка міг пошкодити або знищити частину ключового обладнання корабля. Йдеться, зокрема, про оглядову радіолокаційну станцію, системи цілевказання ракетного озброєння, навігаційні РЛС, засоби радіоелектронної боротьби та системи керування артилерією.

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Найбільш серйозні наслідки для корвета могла спричинити пожежа. У сухому доці корабель зазвичай перебуває у стані ремонту з відкритими внутрішніми відсіками, тому вогонь може швидше поширюватися комунікаціями та приміщеннями.

Саме тому ключове питання для РФ тепер полягає в доцільності ремонту “Бойкого”. Якщо пошкодження виявляться критичними, відновлення корабля може зайняти роки або стати економічно недоцільним.

Водночас навіть спроба ремонту може бути вигідною для України з військового погляду. Якщо росіяни вирішать відновлювати корвет, він може надовго зайняти сухий док Кронштадтського морського заводу. Це обмежить ремонтні можливості Балтійського флоту РФ.

Що відомо про удар по “Бойкому”

Раніше командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді повідомив про ураження російського корвета “Бойкий” у Кронштадті поблизу Санкт-Петербурга.

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За його словами, операцію виконали оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем. Ціллю став корвет проєкту 20380, який перебував на плановому ремонті в сухому доці.

“Бойкий” є третім корветом цього проєкту у складі Балтійського флоту РФ. Корабель спустили на воду у 2011 році, а до складу російського флоту він увійшов у 2013-му.

“Мадяр” також нагадав, що “Бойкий” мав “історію мандрів” уздовж кордонів НАТО та супроводжував російський тіньовий нафтовий флот.

Також раніше повідомлялося, що Україна атакувала об’єкти поблизу Санкт-Петербурга в день старту Петербурзького міжнародного економічного форуму. За попередніми даними, серед цілей були російські кораблі та інфраструктура в районі Кронштадта.

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