Удар по будинку на Полтавщині: зросла кількість постраждалих, які є руйнування

Вночі на місцях ворожої атаки працювали майже 100 рятувальників.
Внаслідок російського удару по багатоквартирному будинку в Полтавській області ввечері 8 квітня загинула одна людина, ще 12 осіб постраждали.
Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.
Напередодні ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинку на Полтавщині, в якому мешкали близько 30 людей.
У зв’язку з цим вночі працювали майже 100 рятувальників. Підрозділи ДСНС врятували двох людей, психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям.
"На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини", – зазначив міністр.
Щодо руйнувань, що ракетним ударом були пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько 10 автомобілів.
Рятувальна операція тривала понад три години.
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Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни вдарили по Полтавській громаді і влучили по цивільному будинку. Спершу було відомо про одну жертву та п’ятьох постраждалих.
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