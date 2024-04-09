Удар по будинку на Полтавщині: зросла кількість постраждалих, які є руйнування

Вночі на місцях ворожої атаки працювали майже 100 рятувальників.

Внаслідок російського удару по багатоквартирному будинку в Полтавській області ввечері 8 квітня загинула одна людина, ще 12 осіб постраждали.

Про це повідомив голова МВС України Ігор Клименко.

Напередодні ввечері російські окупанти завдали ракетного удару по двоповерховому багатоквартирному будинку на Полтавщині, в якому мешкали близько 30 людей.

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У зв’язку з цим вночі працювали майже 100 рятувальників. Підрозділи ДСНС врятували двох людей, психологи Нацполіції та ДСНС надали допомогу близько 20 жителям.

"На жаль, 1 людина загинула ще 12 постраждали. Серед них – 2 дитини", – зазначив міністр.

Щодо руйнувань, що ракетним ударом були пошкоджені два триповерхові будинки, один чотириповерховий та близько 10 автомобілів.

Рятувальна операція тривала понад три години.

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У зв'язку з російською атакою на Полтавщині вночі працювали майже 100 рятувальників / Фото: Ігор Клименко

У зв'язку з російською атакою на Полтавщині вночі працювали майже 100 рятувальників / Фото: Ігор Клименко

У зв'язку з російською атакою на Полтавщині вночі працювали майже 100 рятувальників / Фото: Ігор Клименко

Нагадаємо, ввечері 8 квітня росіяни вдарили по Полтавській громаді і влучили по цивільному будинку. Спершу було відомо про одну жертву та п’ятьох постраждалих.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Головне на ранок 9 квітня. Руйнування через обстріли у Полтаві

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